Вниманию потребителей электроэнергии поселка Муезерский!

В связи с повреждением в результате сильной грозы двух ЛЭП напряжением 35 кВ вышестоящей сетевой организации на севере Карелии в поселке Муезерский резко упало напряжение в сетях АО «Прионежская сетевая компания».

Поселок Муезерский питают электроэнергией 4 ЛЭП напряжением 10 кВ, находящиеся в обслуживании АО «ПСК». В связи с опасностью повреждения электроприборов и внутренних сетей потребителей, руководством компании принято решение отключить эти линии 2 августа с 12.30 до устранения ЧП вышестоящей сетевой организации.

В настоящее время ее аварийно-восстановительные бригады выехали в места повреждений. После устранения повреждений линии будут вновь введены в работу.