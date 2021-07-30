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Вниманию потребителей электроэнергии поселка Муезерский!

Новости. Экономика
13:21, 02 Августа 2021
фото: © АО «ПСК»

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В связи с повреждением в результате сильной грозы двух ЛЭП напряжением 35 кВ вышестоящей сетевой организации на севере Карелии в поселке Муезерский резко упало напряжение в сетях АО «Прионежская сетевая компания».

Поселок Муезерский питают электроэнергией 4 ЛЭП напряжением 10 кВ, находящиеся в обслуживании АО «ПСК». В связи с опасностью повреждения электроприборов и внутренних сетей потребителей, руководством компании принято решение отключить эти линии 2 августа с 12.30 до устранения ЧП вышестоящей сетевой организации.

В настоящее время ее аварийно-восстановительные бригады выехали в места повреждений. После устранения повреждений линии будут вновь введены в работу.

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