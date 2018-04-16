В шести районах Карелии проходят ремонты на энергообъектах

АО "Прионежская сетевая компания" сообщает о проводящихся ремонтах на энергообъектах в зоне ответственности предприятия и возможных в связи с этим отключениях потребителей.

В Медвежьегорском районе по 30 апреля включительно с 10.00 до 16.00 возможны отключения электроэнергии в поселке Тихвин Бор. Причина – реконструкция линии электропередачи напряжением 10 кВ.

В Сортавальском районе по 20 апреля включительно с 9.00 до 17.00 в связи с капитальным ремонтом ЛЭП напряжением 10 кВ и заменой опор на ЛЭП напряжением 0,4 кВ возможны отключения потребителей в поселке Хелюля (ул. Октябрьская и пер. Советский) и в поселке Рускеала (ул. Набережная).

В поселке Тунгозеро Лоухского района по 27 апреля включительно возможны отключения электроэнергии с 9.00 до 17.30 - идет ремонт линии электропередачи напряжением 10 кВ.

В поселке Калевала по улице Советской в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 0,4 кВ возможны отключения электроэнергии с 16 по 20 апреля.

В Прионежском районе, в деревне Виданы (ул. Гуркина) с 16 апреля по 20 апреля с 10.00 до 16.00 будет отключаться электроэнергия – идут работы по замене опор на ЛЭП напряжением 0,4 кВ.