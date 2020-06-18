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Собственникам зданий и управляющим организациям напомнили о необходимости отключить теплоустановки

Новости. Общество
10:52, 19 Июня 2020
фото: © ТГК-1
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В соответствии с утвержденным графиком испытания тепловых сетей с 24 июня по 8 июля 2020 года будет проведён останов теплофикационного оборудования Петрозаводской ТЭЦ.

Напоминаем, что 24 июня собственникам зданий, управляющим организациям и другим лицам, ответственным за техническую эксплуатацию зданий, необходимо отключить теплопотребляющие установки своих зданий от сетей централизованного теплоснабжения.

В связи с проведением испытаний магистральных тепловых сетей повышенным давлением, отключение зданий после 24 июня может привести к нештатным ситуациям на внутридомовых системах и залитию помещений.

В эти сроки будет отключено горячее водоснабжение следующих районов: Центр, Привокзальный, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Радиозавод, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок.

Всю интересующую информацию можно получить по многоканальным телефонам колл-центра:

• Специалисты по работе с населением: 71-39-56, 71-39-33 (с 8.00 до 17.00, пн-пт);
• Специалисты по работе с юридическими лицами: 71-39-69 (с 8.00 до 16.12, пн-пт);
• Специалисты по работе с собственниками (арендаторами) нежилых помещений в многоквартирных домах: 71-39-64 (с 8.00 до 16.12, пн-пт).

Адреса электронной почты для направления обращений потребителей:

для физических лиц – kvit@tgc1.ru

для юридических лиц – sbit@tgc1.ru

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Комментарии

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кир
2020-06-19 10:57:43
Сколько десятилетий ещё будете мучить людей? Ни к чему не готовы как к войне с немцами в 1941 году. Сейчас никто не напал. Сами себе враги.
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