«Внимательно послушать себя и понять», — специалист рассказал, когда брак уже не спасти

Как понять, что брак нельзя сохранить? «Возможно, ответ на этот вопрос лежит в вашем сердце, — сказал психолог. — Ни один специалист не сможет дать вам совет, спасать ли семью … Иногда важно остановиться, внимательно послушать себя и понять, что говорит ваш внутренний голос».

Прямой дорогой к разводу специалист назвал заметное увеличение конфликтов, которые становятся не конструктивными, а разрушительными. Супруги начинают оскорблять друг друга. Обстановка в доме становится невыносимой.

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