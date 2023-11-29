«Внимательно послушать себя и понять», — специалист рассказал, когда брак уже не спасти

Счастье в браке — это не только внешняя гармония, но и внутреннее равновесие. Однако как понять, что брак уже нельзя сохранить? Объясняет психолог Олег Гадецкий.
«Те глубокие беседы, которые раньше казались естественными, заменяются поверхностными разговорами, — цитрует издание психолога. — Исчезает тот своеобразный язык, который был понятен только вам двоим. Вы больше не разговариваете друг с другом, из коммуникации пропали шутки и смех. Вечер после работы и выходные вы проводите каждый в своем телефоне, листая бесконечную ленту социальных сетей или „залипая“ в сериалы».
По словам специалиста, эмоции — строительный материал любви, и их отсутствие может привести к разрушению фундамента. «В начале отношений вы могли часами говорить друг с другом, а сейчас в переписках лишь перечень продуктов, которые нужно купить домой», — уточнил Гадецкий.
Двое влюбленных людей должны перерасти начальную стадию взаимоотношений и стать партнерами. «Однако, если вы забываете о чувствах и не говорите друг другу слова любви и поддержки, — это печальная тенденция», — подчеркнул эксперт.
«Если раньше семья была в центре вашей вселенной, а теперь каждый стремится в свою сторону, возможно, пора задуматься о том, куда движется ваш брак. Общие цели и стремления — это клей, способный сохранить отношения в самые трудные моменты. Часто бывает, что один из партнеров решает двигаться вперед и расти, но при этом он также заставляет своего партнера меняться. Стоит помнить, что это лишь ваш выбор, нельзя ставить себя выше своей второй половинки. Если такое происходит, то вместо любви наступает раздражение рядом с супругом или супругой», — продолжил Олег Гадецкий.
Как понять, что брак нельзя сохранить? «Возможно, ответ на этот вопрос лежит в вашем сердце, — сказал психолог. — Ни один специалист не сможет дать вам совет, спасать ли семью… Иногда важно остановиться, внимательно послушать себя и понять, что говорит ваш внутренний голос».
Прямой дорогой к разводу специалист назвал заметное увеличение конфликтов, которые становятся не конструктивными, а разрушительными. Супруги начинают оскорблять друг друга. Обстановка в доме становится невыносимой.
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«Вам комфортнее находиться одному, чем в присутствии второй половинки. Даже в присутствии партнера возникает чувство одиночества, и вы часто ощущаете эмоциональный холод. Еще один признак — уменьшение интимности и физической близости, что свидетельствует о дистанции между вами», — приводит слова эксперта «Доктор Питер».
По мнению специалиста, «красный флаг» — измены в отношениях. «Третий» в паре закручивает необратимые процессы. Это сигнал, что стоит рассмотреть свою жизненную стратегию внимательнее.
Но если отношения токсичные или давят на психическое здоровье, решение о разводе может вызвать облегчение.
«Развод может стать шансом на новый этап жизни, возможностью начать заново и найти собственное счастье, — подчеркнул психолог. — Учтите, что адаптация к новой жизни потребует времени, поддержки и самопонимания».
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