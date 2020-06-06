Внучка проехалась в мурманском поезде и заразила коронавирусом бабушку в Карелии, сообщил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения COVID-19.

Напомним, в Карелии за последние сутки было подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Петрозаводск – 8 человек, Лоухский район - 1 человек (поселок Чупа), Беломорск – 2 человека, Сортавала – 2 человека, Муезерский район – 2 человека (поселок Лендеры), Суоярви – 2 человека, Олонецкий район – 1 человек (село Видлица), Сегежский район - 1 человек (поселок Надвоицы).

Как рассказал глава республики Артур Парфенчиков, случай в поселке Чупа Лоухского района, это результат поездки внучки заболевшей женщины в мурманском поезде.

"Понятно, что жизненные ситуации у всех разные, но сегодня нужно миллион раз подумать, прежде чем решиться на весьма рискованный шанс визита к пожилым родственникам. Ведь именно люди старшего возраста наиболее подвержены заболеванию и очень тяжело его переносят", - написал Парфенчиков.