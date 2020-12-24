Внук увидел на фото силуэт в окне дома и "узнал" в нем покойного дедушку

Австралиец Тайлер Торнтон рассказал, что увидел на фотографии дома, в котором жил его покойный дедушка, силуэт человека и "узнал" в нем родственника.

Внук опубликовал снимок в группе Australian Paranormal на Facebook, передает Лента.ру.

Мужчина рассказал, что когда пожилой родственник умер, семья решила продать его дом. "Риелтор сделала эти фотографии и отправила их моей матери. Тогда внутри здания никого уже не было", — написал Торнтон под опубликованными снимками.

В одном из окон виден будто бы силуэт человека. Он тут же заметил это и написал матери в ответ. Австралиец считает, что это призрак его дедушки. В комментариях многие согласились с мнением автора публикации. Люди отмечали, что тоже видят на снимке фигуру, напоминающую мужчину.

Ранее пользователь Reddit под ником OopySpoopyMan напугал интернет снимком, который он сделал в темноте. Многие зрители увидели на фотографии призрака. В тот момент автор услышал странный звук из кухни, после чего и решил сделать фото. В результате юзер решил поменять место проживания.