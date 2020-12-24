Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В горсовете Петрозаводска прошли обыски 19
24.12.2020 17:19
Лисица прибежала на центральный проспект Петрозаводска (ВИДЕО) 1
24.12.2020 13:49
Виктор Россыпнов высказался о возможности своего назначения на пост сити-менеджера Петрозаводска 7
24.12.2020 07:15
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 7
24.12.2020 09:10
"Дело Дмитриева" направлено в Санкт-Петербург 7
24.12.2020 13:11
Спасатели опубликовали кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)
24.12.2020 21:29
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии – погибли два человека (ФОТО) 1
24.12.2020 19:21

Внук увидел на фото силуэт в окне дома и "узнал" в нем покойного дедушку

Новости. Общество
23:30, 24 Декабря 2020
фото: Facebook
Загрузка...

Австралиец Тайлер Торнтон рассказал, что увидел на фотографии дома, в котором жил его покойный дедушка, силуэт человека и "узнал" в нем родственника.

Внук опубликовал снимок в группе Australian Paranormal на Facebook, передает Лента.ру.

Мужчина рассказал, что когда пожилой родственник умер, семья решила продать его дом. "Риелтор сделала эти фотографии и отправила их моей матери. Тогда внутри здания никого уже не было", — написал Торнтон под опубликованными снимками.

В одном из окон виден будто бы силуэт человека. Он тут же заметил это и написал матери в ответ. Австралиец считает, что это призрак его дедушки. В комментариях многие согласились с мнением автора публикации. Люди отмечали, что тоже видят на снимке фигуру, напоминающую мужчину.

Ранее пользователь Reddit под ником OopySpoopyMan напугал интернет снимком, который он сделал в темноте. Многие зрители увидели на фотографии призрака. В тот момент автор услышал странный звук из кухни, после чего и решил сделать фото. В результате юзер решил поменять место проживания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

24.12.2020 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»