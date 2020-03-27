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Во дворе больницы Хельсинки появились рефрижераторы для трупов

Новости. Общество
18:20, 03 Апреля 2020
фото: © Markku Ulander / Lehtikuva
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Холодильные контейнеры могут понадобиться в будущем для временного хранения тел людей, скончавшихся от коронавируса.

Во дворе больницы Лааксо в Хельсинки появились рефрижераторы, в которых можно временно хранить трупы, сообщает новостная служба Yle.

Главный врач больницы Лаура Пиккарайнен подтвердила Yle информацию о предназначении холодильных контейнеров.

По ее словам, рефрижераторы являются частью плана подготовки: врачи ожидают, что из-за коронавирусной эпидемии умерших будет больше, нежели обычно.

Помимо больницы Лааксо такие же временные хранилища будут и при больнице Малми. В рефрижераторах в Лааксо можно хранить до 90 трупов, в Малми - 45.

Контейнеры пока пустуют. Пиккарайнен отказалась комментировать вопрос о том, насколько должна повыситься смертность, чтобы их начали использовать.

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