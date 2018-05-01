Во дворе на Ключевой в луже плавают утки

На лице Репникова в Петрозаводске во дворе жилых домов большую лужу облюбовали утки.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин разместил фото, на котором запечатлел, как в огромной луже во дворе жилых домов на ул.Репникова на Ключевой плавают утки.

Комментаторы шутят: программа "Комфортная среда" в действии.