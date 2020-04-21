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Во время карантина в карельском поселке Ледмозеро устраивают встречу форелеводов с населением

Новости. Общество
11:07, 22 Апреля 2020
фото: https://vk.com/mbu_lkc_lietma
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Глава Карелии ответил обеспокоенным жителям, что такие встречи проводить можно.

Администрация Ледмозерского сельского поселения Муезерского района Карелии объявила о проведении 22 апреля встречи населения с "представителями хозяйствующих субъектов" по "вопросу о местах размещения рыбоводных участков". Встреча организована в Ледмозерском доме культуры.

Администрация поселения напомнила местным жителям о "сложной эпидемиологической обстановке" и необходимости использования защитных масок. Кроме того, организаторы встречи предупредили ее участников о соблюдении безопасной социальной дистанции в полтора метра.

Однако у жителей Ледмозерского поселения возникли резонные вопросы о законности проведения таких встреч в условиях карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. "Понятно,что жители не придут, и голосование будет не на стороне земляков, а на стороне предпринимателя", - написали представители местного населения главе Карелии Артуру Парфенчикову в социальной сети "ВКонтакте".

"В Ледмозеро и Муезерском районе меры изоляции смягчены . Такие встречи проводить можно", - ответил губернатор.

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