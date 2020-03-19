890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии госпитализированы 29 человек с подозрением на коронавирус 1
Сегодня 10:48
Вице-премьер Карелии рассказал об опасности выхода коронавируса через отверстия в человеке 11
Сегодня 12:40
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Сегодня 14:15
Обыски начались у замглавы Петрозаводска Перова (СРОЧНО) 19
Сегодня 14:19
Цены на гречку и макароны выросли в Карелии за неделю 9
Сегодня 09:15

Во время пандемии коронавируса мошенники пытаются заработать, прикрываясь именем Парфенчикова

Новости. Общество
16:15, 19 Марта 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Артур Парфенчиков предупредил о мошенниках, которые предлагают провести за деньги дезинфекцию в квартирах, ссылаясь на несуществующее распоряжение главы Карелии.

"Уважаемые жители республики, будьте бдительны, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - На ситуации вокруг коронавирусной инфекции пытаются заработать непорядочные граждане. В интернете появилась информация о том, что некие лица ходят по квартирам и предлагают провести дезинфекцию помещений от коронавируса за определенную сумму. Они представляются сотрудниками администрации и ссылаются на мое распоряжение. Подчеркиваю: таких распоряжений я не давал, как и другие органы местной и исполнительной власти! Это обман".

Глава Карелии посоветовал гражданам обращаться в правоохранительные органы, если на пороге появятся люди с таким предложением.

"МВД республики уже проводит проверку по 2 заявлениям граждан, которым пытались продать лекарства якобы от коронавируса, - сообщил Парфенчиков. - Специального лекарства от этой инфекции не существует, лечение назначает врач, по показаниям".

Глава просит предупредите об этом своих близких, особенно пожилых родственников!

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Пётр
2020-03-19 18:28:42
В США Трамп распорядился по 1000 долларов на каждого человека выделить из-за короновируса, около триллиона с хвостом получилось, меньше всех, сегодня пишут, затраты в России, деньги из фонда благосостояния "ушли" на покупку сбербанка... почитайте в интернете...
Неравнодушный
2020-03-19 18:05:01
Нервная система у людей ни к чёрту, вот и привиделся им вирус с короной на башке. Так-то они, скорее всего, от водки скончаются.
новый
2020-03-19 17:35:58
Соседка рассказывала, что вчера по подъезду ходили какие-то подозрительные личности и коронавирус в почтовые ящики ложили.
zanoza
2020-03-19 17:10:52
Сейчас повылезают всякие проходимцы чтобы подзаработать на панике!
Fit G
2020-03-19 17:03:35
Далеко ходить не надо, вот яркий пример нагнитание истерии "Гипермаркеты ЦСК: проблемы с поставками товаров".
новый
2020-03-19 17:24:03
Fit G, Это маркетинговый ход. Там комментарии отключены.
кир
2020-03-19 16:21:50
Не пробовали расстрелы к мошенникам применить? Говорят, что очень помогает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2020, 08:59
Началось повышение ставок по ипотечным кредитам из-за обвала рубля
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
18.03.2020, 06:40
Финляндия закрывает границу с четверга
18.03.2020, 14:59
Убийство произошло в центре Петрозаводска (СРОЧНО)
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
18.03.2020, 20:26
Стало известно, кого застрелили сегодня в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
"Вытащил ножик и ударил Михаила"
Стали известны подробности убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.
"Карелы не хотят участвовать в политике" 5
16.03.2020 16:00
Выносить ли сор из избы 8
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 7
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 13
12.03.2020 14:35
Вся аналитика

Чтиво

17.03.2020 14:20
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
Разрушенному памятнику Якову Степанову ищут новое место 5
17.03.2020 14:18
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
17.03.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Восстановление поликлиники №1 в Петрозаводске
Сегодня 17:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»