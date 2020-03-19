Во время пандемии коронавируса мошенники пытаются заработать, прикрываясь именем Парфенчикова

Артур Парфенчиков предупредил о мошенниках, которые предлагают провести за деньги дезинфекцию в квартирах, ссылаясь на несуществующее распоряжение главы Карелии.

"Уважаемые жители республики, будьте бдительны, - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков. - На ситуации вокруг коронавирусной инфекции пытаются заработать непорядочные граждане. В интернете появилась информация о том, что некие лица ходят по квартирам и предлагают провести дезинфекцию помещений от коронавируса за определенную сумму. Они представляются сотрудниками администрации и ссылаются на мое распоряжение. Подчеркиваю: таких распоряжений я не давал, как и другие органы местной и исполнительной власти! Это обман".

Глава Карелии посоветовал гражданам обращаться в правоохранительные органы, если на пороге появятся люди с таким предложением.

"МВД республики уже проводит проверку по 2 заявлениям граждан, которым пытались продать лекарства якобы от коронавируса, - сообщил Парфенчиков. - Специального лекарства от этой инфекции не существует, лечение назначает врач, по показаниям".

Глава просит предупредите об этом своих близких, особенно пожилых родственников!