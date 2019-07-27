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Новости. Общество
15:07, 27 Июля 2019
фото: "Российские вести"

Во время забега на пляже в Петрозаводске спортсмен на полном ходу сшиб маленького ребенка

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Спортивный праздник "Onego beach", который проходит сегодня в Песках, оказался небезопасным для отдыхающих.

Журналисты федерального еженедельника "Российские вести", посетившие сегодня в рамках популяризации внутреннего туризма городской пляж Петрозаводска, назвали беспределом организацию забега "Onego beach". Для сотен горожан с маленькими детьми это мероприятие могло закончиться травмами.

"Десятки крепких спортивных мужчин, на всей скорости лавируя между отдыхающими, бежали вдоль берега. Стоящие метров через 50 друг от друга волонтёры пытались показывать горожанам, что им нельзя ходить вдоль трассы, обозначенной маленькими, пятнадцати сантиметровыми флажками (на фото). Но бежать 5 и 10 километров тяжело, особенно по жаре и песку, поэтому в обратную сторону спортсмены бежали уже не по обозначенной трассе, а по кромке озера, где мирно плескались дети. Корреспондент "РВ" стал свидетелем, как один спортсмен на полном ходу сшиб выходившего из воды маленького ребёнка, при этом даже не остановившись. Понятно, приз за забег для него дороже здоровья ребёнка", - пишут "Российские вести".

По словам журналистов, организаторы забега повели себя странно. Они не только не предложили ребёнку медицинскую помощь, но и стали объяснять родителям пострадавшего ребенка, что дети не должны тут бегать и находиться, так как мероприятие утверждено мэрией Петрозаводска.

"Любопытно и то, что, как отметили организаторы, спортсмен, сбивший ребёнка, бежит 15-километровую дистанцию (а не 5 или 10 километровую, как указано в официальной информации) и "уже ничего не видит". Вот и вопрос к властям Петрозаводска: почему во время проведения забега не обеспечена безопасность простых горожан, отдыхающих на пляже с детьми? Почему не перекрыта трасса забега? Почему нет медицинских служб? Как проводился допуск спортсменов к соревнованиям, если "они ничего не видят"?" - задаются вопросами представители редакции "Российских вестей".

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Комментарии

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кир
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