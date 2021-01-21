Петрозаводчанин напоил хозяина застолья на украденные у него деньги

Петрозаводчанин похитил и пропил деньги с банковского счета 66-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 66-летнего горожанина. Мужчина указал, что находился дома в компании знакомых, распивал спиртное, а на следующее утро обнаружил, что его банковский счет уменьшился на 5 тыс. рублей.

Полицейские установили местонахождение и личность подозреваемого – 32-летнего петрозаводчанина. Далее стражи порядка выяснили, что он воспользовался телефоном хозяина квартиры, чтобы совершить перевод средств на свою карточку. Мужчина сделал это без разрешения владельца, а деньги потратил на алкоголь, которым угостил всё ту же компанию. Нанесенный ущерб подозреваемый обязался возместить.

Похититель находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.