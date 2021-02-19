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Во всех районах Карелии посадят молодые деревья

Новости. Общество
17:40, 20 Февраля 2021
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин
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Акция по посадке деревьев пройдет в рамках международной акции "Сад памяти", сообщили в паблике правительства Карелии.

Минприроды ждёт предложения от муниципальных образований и сельских поселений по поводу мест посадки.

В прошлом году акция прошла в Карелии впервые и была приурочена к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда высадили более 446 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Предложения от глав администраций муниципальных районов необходимо направить в региональное Минприроды до 25 февраля по адресу: les-rk@bk.ru.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mts
2021-02-20 18:01:23
Памятникам и подобному уделять внимание в нормальном режиме. А лес надо любить, и любить не по памятным датам. Как с женой, когда уже не можете.
David.
2021-02-20 17:56:56
Откуда саженцы закупят и кто на этом наживется? Дешевые и акклиматизированные и Бот.сада не комильфо. :) Так Иришка?
Гость
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