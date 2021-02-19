Во всех районах Карелии посадят молодые деревья

Акция по посадке деревьев пройдет в рамках международной акции "Сад памяти", сообщили в паблике правительства Карелии.

Минприроды ждёт предложения от муниципальных образований и сельских поселений по поводу мест посадки.

В прошлом году акция прошла в Карелии впервые и была приурочена к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда высадили более 446 тысяч молодых деревьев и кустарников.

Предложения от глав администраций муниципальных районов необходимо направить в региональное Минприроды до 25 февраля по адресу: les-rk@bk.ru.