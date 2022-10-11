Нетрезвый водитель пострадал при лобовом столкновении двух внедорожников на трассе в Карелии

Дорожная авария произошла в Сортавальском районе на трассе А-121, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшее воскресенье, 23 октября, в 22.40 на 254 километре федеральной трассы «Сортавала» нетрезвый 54-летний водитель «Нивы» выехал на встречную полосу.



Там он столкнулся с автомобилем Honda CR-V. Водитель отечественного внедорожника травмирован. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.





