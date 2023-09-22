Во вторник никто не сможет проехать по одной из дорог на севере Карелии

Автодорогу в Лоухском районе закроют в связи с ремонтом моста.

Во вторник, 26 сентября, в Лоухском районе на автодороге «Чупа-Плотина-Чкаловский» в связи с ремонтом моста через реку Кереть на 14 километре запретят движение для всех видов транспорта.

Об этом сообщили в Управлении автодорог Карелии.

Движение будет ограничено с 10.00 до 18.00 часов.

Ранее мы писали о том, что ливни уничтожили участок дороги на севере Карелии.