Во вторник в Карелии будет по-прежнему пасмурно

Гидрометцентр республики опубликовал прогноз на 17 августа.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без существенных осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +10, +12°С, днем составит +19, +21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

Районы Карелии, как и столицу, ждет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди, днем в большинстве районов также ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13°С, при прояснениях может опускаться до +5°С, днем +15, +20°С, по южным районам местами воздух прогреется до +24°С.