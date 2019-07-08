Во вторник в Карелии ожидаются дожди и грозы

О погоде на 9 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов. Днем воздух прогреется до +14, +16.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, днем на юге местами грозы.



Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов, на северо-западе +3. Днем потеплеет до +15, +20 градусов, на севере будет +9, +14.