Во вторник в Карелии потеплеет до +18

О погоде на 23 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночная температура составит +3, +5 градусов, днем потеплеет до +16, +18.

В Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Ночью температура задержится на показателях +1, +6 градусов, по южным и восточным районам похолодает до -3. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов, у водоемов температуре составит +8, +12.