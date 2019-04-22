Во вторник в Карелии потеплеет до +18

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О погоде на 23 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске во вторник будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночная температура составит +3, +5 градусов, днем потеплеет до +16, +18.
В Карелии также ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Ночью температура задержится на показателях +1, +6 градусов, по южным и восточным районам похолодает до -3. Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов, у водоемов температуре составит +8, +12.
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