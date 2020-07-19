Во вторник в Карелии пройдут небольшие дожди

фото: © Столица на Онего

О погоде на 21 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 21 июля, на территории Карелии ожидается переменная облачность.

Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди.

Ветер восточных направлений, днем на юге западных слабый.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +12, +17 градусов. Днем воздух прогореется до +21, +26 градусов, местами до +29.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Днем пройдет небольшой дождь.

Ветер переменный слабый.

Температура воздуха ночью составит +12, +14 градусов. Днем потеплеет до +21, +23 градусов.