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Новости. Общество
09:15, 23 Ноября 2019
фото: Медвежьегорск. История, люди, природа. / ВК

Вода цвета грязи полилась из кранов жителей Медвежьегорска (ФОТО)

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В Карелии жители Медвежьегорска просят представителей правоохранительных органов обратить внимание на то, что в краны жильцов поступает грязная вода.

В паблике "Медвежьегорск. История, люди, природа" местные жители пожаловались на качество воды, которая поступает в их квартиры. Люди утверждают, что вода загрязнена. 

"Жители Медвежьегорска хотели бы задать вопрос С. Яляеву (ред. - глава администрации Медвежьегорского района), почему из крана течет грязная вода? Или можно предположить, что в очередной раз при реконструкции водоочистных сооружений отмыты бюджетные средства? Когда прокуратура будет реагировать в интересах неопределенного круга лиц и подавать иски в суды? Когда закон защитит людей от произвола?", - написали жители Медвежьегорска.

В 2016 году в Медвежьегорске произошла вспышка дизентерии. Следком возбуждал уголовное дело по факту подачи в дома жителей Медвежьегорска некачественной воды. По версии правоохранителей, питьевая вода в центральной системе водоснабжения города в октябре 2016 года не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и остаточному хлору.

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