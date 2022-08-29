Вода в пойме Лососинки отступила от парковой зоны (ФОТО И ВИДЕО)

В пойме Лососинки вода немного отступила, обнажив велосипедную дорожку под Советским мостом.

В парке Французский пруд уровень реки Лососинка немного упал после того, как на Пименовском мосту были подняты шандоры, увеличив пропуск воды по руслу ниже запруды.

На данный момент, утром 2 сентября, стала свободна велосипедная дорожка под мостом на улице Правды. По наносам грязи и примятой траве видно, насколько выше был уровень воды.

Напомним, специалисты постоянно мониторят уровень рек в карельской столице. Из-за продолжающихся осадков сохраняется опасность поднятия уровня воды.