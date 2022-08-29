Для снижения уровня воды в Лососинке на Пименовском мосту в Петрозаводске подняли заслонки

Специалисты администрации Петрозаводска продолжат мониторинг состояния рек карельской столицы.

В Петрозаводске в пойме реки Лососинки в районе набережной Гюллинга в ближайшие три дня может подняться уровень воды.

Сегодня, по сообщению городской ЕДДС, на плотине Лососинского водохранилища, находящегося на содержании у Министерства природных ресурсов и экологии, уровень воды составил 91 сантиметр. Неблагоприятной считается отметка в 143 сантиметра.

Во избежание критического повышения уровня воды в Лососинке сегодня были подняты шандоры на Пименовском мосту, сообщили в мэрии. Специалисты администрации Петрозаводска продолжат мониторинг уровня воды в реках.

В случае угрозы подтопления объектов инфраструктуры на территории города жители карельской столицы могут обращаться в ЕДДС по телефону «051».

Ранее сообщалось, что Французские пруды вышли из берегов.