Французские пруды вышли из берегов в Петрозаводске

ЕДДС предупредила о подтоплении парковой зоны у реки Лососинка.

По сообщению Единой диспетчерской службы Петрозаводска, наибольший суточный рост уровней воды по состоянию на 1 сентября зарегистрирован на гидрологическом посту ГП-1 реки Лососинка — Петрозаводск (+70 см). Фактический уровень воды на 8 часов утра составлял 91 см при неблагоприятной отметке в 143 см и опасной отметке в 204 см.

«Начался выход воды на пойму в парковой зоне Петрозаводска. В связи с сохраняющимися циклоническим характером погодных условий в ближайшее трое суток, продолжится рост уровня воды на южных реках. На реке Лососинке в районе города Петрозаводска прогнозируется превышение неблагоприятной отметки и расширение зоны затопления», — сообщили в ЕДДС города.

Напомним, в мае этого года Петрозаводск превратился в Венецию после ливня.