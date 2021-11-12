Водитель автобуса в Петрозаводске защитил пассажирку от коронавируса

В соцсети обсуждают добрый поступок водителя, который подарил маску пассажирке.

«Сегодня днём в автобус 26-го маршрута зашла женщина и очень разволновалась, что забыла маску. Водитель дал ей масочку. Добрым делом стало больше. Мы перестали замечать маленькие радости, мелочи, способные серый день сделать ярче! Автобус старенький, дорога мокрая, а ехать было приятно. Не делите друг друга на привитых, непривитых, имеющих QR-код или живущих без него. Значение и силу имеет только ваше здоровье и поступки вашей души. Делитесь добром, итогда никакой вирус нам не страшен!», - написала участница паблика «Подслушано в Петрозаводске».