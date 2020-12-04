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Водитель BMW слишком разогнался на трассе "Кола" и попался сотрудникам ГИБДД

Новости. Общество
15:43, 05 Декабря 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Сотрудники ГИБДД остановили на трассе "Кола" автомобиль BMW, двигавшийся с превышением скорости более чем на 40 км/час.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Лихач попался на участке трассы в Кондопожском районе. Он привлечен к административной ответственности.

Большие неприятности грозят водителю КИА, совершившему обгон на пешеходном переходе в том же районе. Этот маневр заметил патруль ГИБДД и остановил нарушителя.

За такое нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения прав на срок 4-6 месяцев.

 

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