Водитель BMW слишком разогнался на трассе "Кола" и попался сотрудникам ГИБДД

Сотрудники ГИБДД остановили на трассе "Кола" автомобиль BMW, двигавшийся с превышением скорости более чем на 40 км/час.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Лихач попался на участке трассы в Кондопожском районе. Он привлечен к административной ответственности.

Большие неприятности грозят водителю КИА, совершившему обгон на пешеходном переходе в том же районе. Этот маневр заметил патруль ГИБДД и остановил нарушителя.

За такое нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения прав на срок 4-6 месяцев.