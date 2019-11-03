Водитель иномарки сбил пенсионерку в Петрозаводске

ДТП произошло 2 ноября на Ключевском шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В районе дома №9 на Ключевском шоссе в 13.10 37-летний водитель Kia Spectra сбил 77-летнюю женщину, которая при переходе проезжей части не убедилась в безопасности перехода и отсутствии приближающегося транспорта.



В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, 1 ноября в Лоухи водитель внедорожника сбил женщину.