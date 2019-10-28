Водитель иномарки сбил женщину на переходе в Петрозаводске

ДТП произошло 27 октября на улице Калинина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 12.10 на ул. Калинина, 40 30-летний водитель Toyota Avensis сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте.



Пострадавшая доставлена в БСМП.