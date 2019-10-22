08:55, 22 Октября 2019
Водитель иномарки устроил групповое ДТП с пострадавшими в Петрозаводске и сбежал
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В ДТП 21 октября пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 20.00 на Лесном пр., 27 неустановленный водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и наехал на стоящий рядом автомобиль Lada Priora, который отбросило на стоящий автомобиль Opel Mokka (39-летний водитель).
Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. Пострадали 27-летние водитель и пассажир автомобиля Lada. Мужчинам назначено амбулаторное лечение.
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