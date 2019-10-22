Водитель иномарки устроил групповое ДТП с пострадавшими в Петрозаводске и сбежал

В ДТП 21 октября пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.00 на Лесном пр., 27 неустановленный водитель Hyundai Elantra не справился с управлением и наехал на стоящий рядом автомобиль Lada Priora, который отбросило на стоящий автомобиль Opel Mokka (39-летний водитель).

Неустановленный водитель с места ДТП скрылся. Пострадали 27-летние водитель и пассажир автомобиля Lada. Мужчинам назначено амбулаторное лечение.