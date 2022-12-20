Водитель легковушки попал в больницу после жесткого ДТП под Петрозаводском

Автомобилист за рулем Lada Vesta врезался в заглохший УАЗ на трассе в Прионежском районе Карелии.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 21 декабря, в районе 07.00, на подъезде к Петрозаводску столкнулись два автомобиля.



В районе Орзеги заглох внедорожник УАЗ. После его остановки произошло столкновение с автомобилем Lada Vesta.



В ДТП травмирован 54-летний водитель «Лады». Его госпитализировали в БСМП Петрозаводска. По факту дорожной аварии проводится проверка.