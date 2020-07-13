Водитель легковушки улетел в кювет на трассе в Карелии и получил тяжелые травмы

Водитель был госпитализирован после ДТП на трассе "Сортавала" , сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД республики, в минувший понедельник в 21:15 на 270 км (+189) автодоги "Сортавала" водитель Saab, двигаясь со стороны Питкярантского района в поселок Хелюля, не правильно выбрал скорость движения. Мужчина не справился справился с управлением автомобиля и улетел в кювет в левый кювет. Машина перевернулась.

В результате ДТП 25-летний водитель получил травмы. Мужчина был доставлен в больницу.