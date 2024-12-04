Водитель маршрутки в Петрозаводске выиграл автомобиль в День рождения крупного торгового центра

Из-за праздника вчера образовались огромные пробки на Перевалке.

Водитель маршрутного такси выиграл автомобиль во время акции, которую вчера провели в честь Дня рождения крупного гипермаркета в Петрозаводске. Об этом сообщили в паблике ТРК ЛОТОС PLAZA.

Мужчина принял участие в розыгрыше и ему крупно повезло. Горожанин счастливый уехал на белом автомобиле, украшенным малиновым бантом.

«От всей души поздравляем его с таким невероятным везением и желаем многих тысяч приятных моментов за рулем своей новой машины!», — написали организаторы мероприятия.

Ранее сообщали о том, что вчера на дорогах в районе Перевалка образовались серьезные пробки.