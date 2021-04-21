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Водитель-наркоман, устроивший в Карелии смертельное ДТП, сел в тюрьму на 5 лет

Новости. Криминал
15:32, 22 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Житель Петрозаводска, который после приема наркотиков устроил смертельную аварию, отправился в колонию, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Суд приговорил жителя Петрозаводска к лишению свободы за аварию со смертельным исходом, устроенную им в состоянии наркотического опьянения.

В 2018 году подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, сел за руль автомобиля и поехал кататься по дорогам Прионежского района. В итоге не справившись с управлением, он врезался в припаркованный на обочине грузовик, который в этот момент ремонтировал его водитель. Грузовик пришел в движение и задавил водителя. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Кроме того, выяснилось, что ранее подсудимый уже был задержан за нахождение за рулем в состоянии наркотического опьянения.

В ходе судебного следствия вина подсудимого была доказана в полном объеме. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы на пять лет и лишения водительских прав на два с половиной года. Отбывать наказание подсудимый будет в колонии общего режима.

Ранее Следком сообщал, что в Прионежском районе будут судить мужчину, который в 2018 году в состоянии опьянения сел за руль "семерки" и задавил пожилого водителя, ремонтировавшего на обочине грузовик.

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