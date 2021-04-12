Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии рассказал о заболевших после прививки от коронавируса 4
Сегодня 12:49
Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС) 27
Сегодня 09:17
Девушка-боец показала фото с занятий йогой в бикини
12.04.2021 23:30
Молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет 3
Сегодня 15:09
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя 9
Сегодня 12:34
Температурный рекорд установлен в Петрозаводске
Сегодня 09:55
Парфенчиков поручил проверить все школьные пищеблоки Карелии после массового отравления в Олонце 3
Сегодня 06:40

Водитель не пропустил велосипедиста в Петрозаводске, пострадавшего госпитализировали (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
20:42, 13 Апреля 2021
Загрузка...

ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста произошло сегодня вечером в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта, ул. Красноармейская и набережной Ла-Рошель.

Велосипедист ехал по тротуару вниз по Комсомольскому проспекту, а машина совершала поворот с Красноармейской на набережную.

Женщина-водитель автомобиля не пропустила велосипедиста и тот врезался в правую сторону машины. От удара он упал на асфальт, но смог подняться на ноги. Тем не менее, прибывшая "скорая" доставила его в больницу для медицинского осмотра.

Происшествие зафиксировала камера проекта "Мой город" компании "Ситилинк".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил Чесноков
2021-04-13 21:32:31
Есть мозг - есть шлём. Нет мозга - нет шлёма.
бюджет
2021-04-13 21:18:28
Я и говорю, что в подобных, элементарных случаях водятлов лишать СРАЗУ прав на 5 лет. Спокойнее будет на дорогах.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 21
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»