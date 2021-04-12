Водитель не пропустил велосипедиста в Петрозаводске, пострадавшего госпитализировали (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля и велосипедиста произошло сегодня вечером в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД, авария произошла на пересечении Комсомольского проспекта, ул. Красноармейская и набережной Ла-Рошель.

Велосипедист ехал по тротуару вниз по Комсомольскому проспекту, а машина совершала поворот с Красноармейской на набережную.

Женщина-водитель автомобиля не пропустила велосипедиста и тот врезался в правую сторону машины. От удара он упал на асфальт, но смог подняться на ноги. Тем не менее, прибывшая "скорая" доставила его в больницу для медицинского осмотра.

Происшествие зафиксировала камера проекта "Мой город" компании "Ситилинк".