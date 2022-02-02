Водитель отечественного внедорожника устроил ДТП на «встречке» на севере Карелии

Авария с двумя пострадавшими произошла на автодороге Костомукша – СОТ Лувозеро

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 2 февраля, в 17:35 на 3 км трассы автодороги Костомукша — СОТ Лувозеро произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля «Lada-213100» допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии травмированы водитель и 59-летняя пассажирка автомобиля Lada.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, автомобиль скорой помощи попал в ДТП на скользкой дороге в Петрозаводске.