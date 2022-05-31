Водитель погиб на дороге в Карелии

Смертельное ДТП произошло в Кондопожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 3 июня, в 18.14 в Кондопожском районе, на 31км автодороги «Кондопога-Викшезеро», произошло ДТП.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.