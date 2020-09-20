Водитель попал в больницу после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке улиц Онежской Флотилии и Ключевая.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 20 сентября в 21:44 на нерегулируемом перекрестке улицы Онежской Флотилии – улицы Ключевая произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer под управлением 25-летнего мужчины и автомобиля "ВАЗ 2106", за рулем которого находился27-летний водитель.

В результате ДТП водитель "ВАЗа" получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.