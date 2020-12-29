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Водитель пострадал в ДТП на севере Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:55, 30 Декабря 2020
фото: © 2 пожарно-спасательный отряд МЧС Карелии
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В Костомукше после столкновения двух автомобилей медицинская помощь понадобилась одному из водителей.

По сообщению костомукшского пожарно-спасательного отряда МЧС Карелии, в минувший вторник, 29 декабря, 16:54 пожарные привлекались привлекались для ликвидации последствий ДТП. Авария произошла у дома №9 на улице Мира.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в результате столкновения автомобилей Subaru Tribeca и Ford Transit пострадал водитель последнего авто.

Ранее неадекватный водитель протаранил такси в Петрозаводске и скрылся с места ДТП.

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