Водитель пострадал в ДТП на севере Карелии (ФОТО)

В Костомукше после столкновения двух автомобилей медицинская помощь понадобилась одному из водителей.

По сообщению костомукшского пожарно-спасательного отряда МЧС Карелии, в минувший вторник, 29 декабря, 16:54 пожарные привлекались привлекались для ликвидации последствий ДТП. Авария произошла у дома №9 на улице Мира.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, в результате столкновения автомобилей Subaru Tribeca и Ford Transit пострадал водитель последнего авто.

Ранее неадекватный водитель протаранил такси в Петрозаводске и скрылся с места ДТП.