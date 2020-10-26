Водитель, пожелавший уйти налево, стал участником группового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сегодня утром на пересечении улиц Калинина и Загородной столкнулись три автомобиля.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент аварии, которая произошла сегодня утром, 27 октября в 9.01, на нерегулируемом перекрестке улиц Калинина и Загородной.

"ДТП произошло, когда один из участников движения совершал левый поворот на улицу Загородная. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении. От удара транспортные средства отбросило на угол перекрёстка, где произошло еще одно столкновение с выезжавшим с улицы Загородная автомобилем", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства получили механические повреждения.