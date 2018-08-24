Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 24 Августа 2018

Водитель рассказал, как его мусоровоз обстреляли в Карелии около Пряжи

По теме

ВИДЕО: Парфенчиков в интервью рассказал о мотивах руководства Карелией
24.08.18 10:53
ФОТО: Парни, заклеившие афишами Бутусова опоры моста в Петрозаводске, заявили, что сделали это "для себя"
24.08.18 09:40
Впервые за несколько лет в Карелии сократился отток населения
24.08.18 09:36
Все новости
Загрузка...

Водитель мусоровоза Владислав, который попал под обстрел на свалке в посёлке Пряжа, считает, что ему повезло.

В момент стрельбы мужчина находился в кузове грузовика, а не в кабине, которую изрешетили пулями, сообщает 78.ru.

"Он не мог видеть — вылазил я из кабины или нет, потому что я уже долго находился в кузове, и целенаправленно стрелял в сторону водителя, в лобовое стекло. Я не знаю, что у него за намерения были такие. Можно сказать, что мне повезло, что я находился в кузове", - сказал мужчина.

По словам водителя, он остался ночевать в посёлке только потому, что накануне его мусоровоз не успели выгрузить. Дальше тоже всё было не по привычному сценарию — специальных работников, которые очищают обычно кузовы большегрузов от остатков мусора, в этот день не было. И Владиславу пришлось вычищать самому.

"Я вычистил, хотел уже спрыгнуть из кузова, пойти отогнать машину вперёд маленько, но там было много мусора, я не решился в этот мусор прыгать. Позвонил коллеге, попросил, чтобы он вперёд отогнал машину, чтобы я мог спокойно отогнать", - вспоминает водитель.

Пока Владислав ждал, раздался выстрел. А в лесу неподалёку, куда после стрельбы разбежались водители, мужчины нашли натоптанное место — стрелок стоял совсем недалеко. Сейчас пострадавший написал заявление и ждёт результатов расследования.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района. На днях один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.

По теме

ВИДЕО: Парфенчиков в интервью рассказал о мотивах руководства Карелией
24.08.18 10:53
ФОТО: Парни, заклеившие афишами Бутусова опоры моста в Петрозаводске, заявили, что сделали это "для себя"
24.08.18 09:40
Впервые за несколько лет в Карелии сократился отток населения
24.08.18 09:36
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вовчик
2018-08-24 09:39:23
Чуть "гастера" не пристрелили,во дают,пристрелят,к сожалению, рано или поздно всё равно, похоже люди уже доведены до отчаяния, властям надо не стрелявшего искать,а проблему срочно закрывать и прекратить превращать Карелию в помойку, иначе народ и в чиновников стрелять начнёт, в тех кто "просто бесплатно" принимает такие решения....
"Столица", проведите опрос населения ,уверен 70% будут на стороне стрелка! Уж извините....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
17.08.2018, 13:37
Парфенчиков распорядился реорганизовать автотранспортный техникум Петрозаводска
18.08.2018, 09:29
В ГИБДД рассказали подробности аварии с пешеходом на Мерецкова
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»