Водитель рассказал, как его мусоровоз обстреляли в Карелии около Пряжи

Водитель мусоровоза Владислав, который попал под обстрел на свалке в посёлке Пряжа, считает, что ему повезло.

В момент стрельбы мужчина находился в кузове грузовика, а не в кабине, которую изрешетили пулями, сообщает 78.ru.

"Он не мог видеть — вылазил я из кабины или нет, потому что я уже долго находился в кузове, и целенаправленно стрелял в сторону водителя, в лобовое стекло. Я не знаю, что у него за намерения были такие. Можно сказать, что мне повезло, что я находился в кузове", - сказал мужчина.

По словам водителя, он остался ночевать в посёлке только потому, что накануне его мусоровоз не успели выгрузить. Дальше тоже всё было не по привычному сценарию — специальных работников, которые очищают обычно кузовы большегрузов от остатков мусора, в этот день не было. И Владиславу пришлось вычищать самому.

"Я вычистил, хотел уже спрыгнуть из кузова, пойти отогнать машину вперёд маленько, но там было много мусора, я не решился в этот мусор прыгать. Позвонил коллеге, попросил, чтобы он вперёд отогнал машину, чтобы я мог спокойно отогнать", - вспоминает водитель.

Пока Владислав ждал, раздался выстрел. А в лесу неподалёку, куда после стрельбы разбежались водители, мужчины нашли натоптанное место — стрелок стоял совсем недалеко. Сейчас пострадавший написал заявление и ждёт результатов расследования.

Ранее в региональное отделение ОНФ обратились жители поселка Пряжа, обеспокоенные состоянием полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенного в 1 км от населенного пункта. Жители страдают от сильного запаха, причиной которого является быстро растущая частная свалка. Состояние полигона, куда ежедневно привозят ТКО до 20 мусоровозов из Санкт-Петербурга, вызывает массу вопросов у жителей Пряжинского района. На днях один из мусоровозов обстреляли, местные жители решили собраться на народный сход.