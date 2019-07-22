Трагедия произошла на приграничной трассе в Южной Карелии.

Водитель российской фуры сбил насмерть в Финляндии двоих человек. Как сообщила финская телекомпания Yle, трагедия произошла в ночь на воскресенье, 21 июля, на приграничной трассе между городами Лаппеенранта и Луумяки в регионе Южная Карелия.

Погибшие ехали в легковой машине в сторону города Коувола и остановились у обочины. При этом, по информации Yle, часть автомобиля осталась на проезжей части. Полиция подозревает, что в машине произошла ссора.

Трое пассажиров вышли из автомобиля, и в этот момент мимо него проезжала российская фура. Двое человек, находившиеся на проезжей части, были сбиты насмерть. Третий пассажир получил несильные травмы и остался в живых.

Как стало известно, грузовым автомобилем управлял россиянин 1983 года рождения. Его подозревают в опасном вождении, причинении смерти и травм по неосторожности.

По сведениям полиции, россиянин во время столкновения был трезв. В ходе предварительного расследования полицейские намерены также выяснить, была ли у дальнобойщика возможность увидеть людей на ночной дороге.