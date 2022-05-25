Водитель, сбивший подростка в Петрозаводске, сам пришел в ГИБДД

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель, сбивший утром 26 мая подростка на Зареке, самостоятельно прибыл в ГИБДД.

Водитель, сбивший сегодня подростка в Петрозаводске, сам пришел в Госавтоинспекцию. Им оказался 49-летний мужчина.

ДТП с участием пешехода произошло сегодня, 26 мая, в 8.54 утра на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Луначарского.

Водитель, сбивший подростка сегодня утром на ул. Луначарского, самострятельно прибыл в Госавтоинспекцию. Водителем оказался 49-летний мужчина.

Напомним, сегодня утром в 8 час. 54 мин. на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Луначарского водитель на автомобиле Volkswagen Polo сбил подростка, после чего покинул место ДТП.

В настоящее время автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.