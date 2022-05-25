В Петрозаводске водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

На улице Луначарского на нерегулируемом пешеходном переходе неизвестный водитель сбил малолетнего пешехода — ГИБДД просит помочь свидетелей аварии.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 26 мая, 8.54 утра, на улице Луначарского водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ГИБДД Петрозаводска устанавливают личность водителя, оставившего место ДТП. Автомобиль нарушителя, предположительно — Volkswagen Polo серебристого цвета. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.

Всех располагающих информацией об этом ДТП просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.