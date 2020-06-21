Водитель скутера на скорости врезался в бетонный забор в Карелии

ДТП произошло 21 июня в Сегеже, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.58 в районе дома № 83А по улице Гористой 52-летний водитель скутера Tour (лишённый прав) превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и врезался в забор.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех участников дорожного движения быть внимательным и соблюдать Правила дорожного движения.

Ранее самосвал с тралом в Петрозаводске замял под колесо юного скутериста.