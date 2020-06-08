Самосвал с тралом в Петрозаводске замял под колесо юного скутериста (ШОК-ВИДЕО)

Авария произошла 8 июня на улице Боровой.

В 17.23 произошло ДТП с участием юного скутериста и самосвала КАМАЗ с прицепом у дома №11, сообщается на сайте DtpPtz.

Скутер выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.

По предварительной информации, 18-летний водитель скутера в тяжелом состоянии госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели момент произошедшего.