Самосвал с тралом в Петрозаводске замял под колесо юного скутериста (ШОК-ВИДЕО)

Авария произошла 8 июня на улице Боровой.
В 17.23 произошло ДТП с участием юного скутериста и самосвала КАМАЗ с прицепом у дома №11, сообщается на сайте DtpPtz.
Скутер выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.
По предварительной информации, 18-летний водитель скутера в тяжелом состоянии госпитализирован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели момент произошедшего.
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