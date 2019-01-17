Водитель снегохода разбился насмерть в Карелии

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Трагедия произошла в Медвежьегорском районе республики.
По данным ГИБДД Карелии, 16 января около 05 часов утра на 19 км автодороги "Плавник-Терехово" 36-летний житель Мурманской области управлял снегоходом "Полярис" и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП водитель снегохода погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка", - отметили в ведомстве.
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