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Водитель, совершивший в Карелии пьяное смертельное ДТП, обвинил во всем погибшую пассажирку

Новости. Общество
15:55, 16 Ноября 2020
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Пудожском районе водитель, осужденный за смертельное ДТП, совершенное в состоянии опьянения, сообщил, что все было не так, как говорят судьи, рассказали в прокуратуре Карелии.

В Пудоже суд установил, что 25 октября 2019 года местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на принадлежавшем ему автомобиле, имевшем неисправности тормозной системы, с которыми эксплуатация автомашин запрещена, вёз 34-летнюю женщину из Пудож в поселок Красноборский Пудожского района. На повороте федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло на обочину и опрокинуло.

В результате заноса пассажирка вылетела из салона автомобиля и при падении получила множественные травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончалась на месте происшествия.

Осужденный обжаловал вынесенный судом первой инстанции обвинительный приговор, ссылаясь на то, что не употреблял спиртного, не знал о неисправности тормозной системы автомобиля, а потерпевшая сама выпрыгнула при заносе автомобиля.

Однако в суде апелляционной инстанции эти доводы не подтвердились, приговор суда оставлен без изменения.
Осуждённому предстоит отбывать наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также он лишен права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, приговором суда на него возложена обязанность выплатить в пользу родственницы погибшей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей. 

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