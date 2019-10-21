Участник драки в Петрозаводске угнал такси (ВИДЕО)

В Петрозаводске один из участников драки угнал такси, сообщил в МВД Карелии.

На пресечении Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской 19 октября в 2.49 ночи произошла драка, которая попала в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

На видео запечатлено, как один из пешеходов бежит по дороге и бросается на автомобиль такси. Водитель такси выбегает из машины - происходит драка, к которой подключаются другие участники движения.

В ходе потасовки один участников драки прыгает в такси и уезжает.

Как прокомментировали инцидент в МВД Карелии, ночью 19 октября водитель такси подал заявление об угоне автотранспорта.

Сотрудники полиции обнаружили автомобиль таксиста на улице Новосулажгорская.

"Угонщик бросил транспорт, так как в ходе неаккуратной езды по поребрикам повредил колеса и не мог дальше ехать", - пояснили в МВД.

На данный момент, по информации пресс-службы ведомства, по данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.