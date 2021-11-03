Водитель троллейбуса в Петрозаводске был наказан за езду с телефоном в руках

Также автоинспекторы оштрафовали водителя «маршрутки», пролетевшего перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска в ходе массовых проверок общественного транспорта за вчерашний день, 2 ноября, выявили два нарушения.

Так, водитель одного из троллейбусов во время движения пользовался телефоном, не оборудованным беспроводной гарнитурой.

Водитель же маршрутного автобуса № 25 на проспекте Ленина проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В отношении обоих водителей были вынесены постановления об административных нарушениях.