Водитель троллейбуса зажал дверьми ребенка в Петрозаводске

В Петрозаводске 9-детний ребенок получил травмы в троллейбусе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 28 июня, в 18.35 на улице Куйбышева, 49-летний водитель троллейбуса зажал дверьми 9-летнего пассажира. Мальчик выходил из троллейбуса на остановке.

В результате ДТП мальчик получил ушибы. По факту ДТП проводится проверка.