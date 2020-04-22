Водитель в Карелии набросился на полицейского

В Кондопоге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в марте сотрудники полиции во время патрулирования остановили автомобиль для проверки водителя на предмет алкогольного опьянения и потребовали предъявить документы.



Водитель отказался выполнять законные требования и начал движение автомобиля в тот момент, когда полицейский попытался открыть дверь. В результате полицейский ударился о придорожное препятствие, а мужчина попытался скрыться с места происшествия.



В ходе задержания он продолжил вести себя агрессивно и несколько раз ударил стража порядка ногой.

Нарушитель заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что жителю Карелии, поднявшему руку на полицейского, грозит срок.